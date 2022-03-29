Владикавказ, , 11:27 — REGNUM В Северной Осетии к началу нового учебного года в 2022 году планируется открыть республиканский центр выявления талантливых детей. Для развития их способностей будет создан центр «Вершина».

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это будет современная площадка для работы с одарёнными детьми по типу Образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, сообщили 29 марта в пресс-службе главы и правительства региона. РСО-Алания выбрана для создания такого центра благодаря победе в конкурсном отборе Министерства просвещения РФ.

В центре будет организована работа с талантливыми детьми по различным направлениям, в том числе в сфере спорта, искусства, науки. Формами образования станут круглогодичные региональные профильные смены, учебные сборы, образовательные интенсивы. Занятия в центре будут бесплатными.

«У нас существует образовательная инфраструктура для развития детей, но объединяющего звена нет. Им и должен стать Республиканский центр «Вершина». Считаю, что к вопросу его создания следует подойти максимально творчески и с душой», — подчеркнул глава Северной Осетии Сергей Меняйло.