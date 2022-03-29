Москва, 29 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Продимекс», сообщает 29 марта пресс-служба ФАС.

Uwe Hermann Сахар

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Компанию подозревают в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар. «Продимекс» является крупнейшим производителем сахара в Российской Федерации.

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства (части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции). Факты нарушений были выявлены в ходе внеплановых антикартельных проверок. В случае установления вины производителю сахара грозит штраф.