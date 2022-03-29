Обнинск, Калужская область, 29 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. О трудоустройстве беженцев из ЛНР и ДНР заявил на городской планерке директор Центра занятости Обнинска Калужской области Михаил Осинцев, сообщили 29 марта корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска

Technologiya.ru На предприятии в Обнинске

«Большинство работодателей готовы к активному взаимодействию по направлению трудоустройства беженцев из ЛНР и ДНР. В 2014 году был уже такой опыт, и отклик от работодателей положительный. Беженцев готовы брать инженерами, технологами, поварами и даже профессорами в высшие учебные заведения, если такие имеются», — отметил Михаил Осинцев.

На еженедельной планерке директор Центра занятости Обнинска также рассказал о новых возможностях трудоустройства граждан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 года. Граждане, состоящие на учете в Центре в качестве безработных или ищущих работу, могут получить возможность участия в общественных работах. Время участия в общественных работах не прерывает трудового стажа и засчитывается в страховой стаж. Граждане, состоящие на учете по безработице, будут получать пособие по безработице, МРОТ, умноженный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, и зарплату. Центр занятости будет частично компенсировать работодателям зарплату в размере МРОТ, умноженного на размер соцстрахования — примерно 18 тыс. рублей в течение трёх месяцев.