Биробиджан, 29 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Государственную награду получил начальник УМВД России по ЕАО Александр Добровольский. Ему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

56.mchs.gov.ru Медаль

Читайте также: Президент России Владимир Путин наградил главу Якутии орденом Дружбы

Награда была получена от заместителя полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Игоря Кобыляченко в присутствии губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна. С вручением ордена Александра Добровольского поздравили председатель Заксобрания Роман Бойко, главный федеральный инспектор по региону Василий Нагибин, члены правительства и руководители территориальных подразделений исполнительной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта был награждён орденом Дружбы глава Якутии Айсен Николаев. Документ о вручении ему награды подписал президент России Владимир Путин.