Чебоксары, 29 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году сократилась площадь гибели лесных насаждений и естественного восстановления. Соответствующие сведения публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

/chuvash.gks.ru Данные Чувашстата

По информации ведомства, общая площадь лесовосстановления в 2021 году составила 1013 гектара, что на 33 гектара меньше, чем было в 2020 году. Спад составил 3,15%.

Статистики отмечают, что в структуре лесовосстановления в прошлом году 68,1% составило искусственное лесовосстановление. Объём данных работ по сравнению с 2020 годом возрос на 41,4%.

Кроме того, в 2021 году погибло 12 гектаров лесных насаждений (в 2020 году — 112 гектаров), в том числе 8 гектаров хвойных лесов. Это минимальный показатель гибели деревьев за последние десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ядринском районе Чувашии передают из федеральной собственности участок площадью 118 000 кв. метров на территории лесничества.