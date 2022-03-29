Симферополь, 29 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Многие жители регионов Украины, освобождённых в ходе специальной военной операции, готовы получить паспорта Российской Федерации. Об этом 29 марта заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

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«Я имею знакомых и контакты во всех регионах Украины. В тех регионах, которые освобождены, люди готовы получать российские паспорта, причем немедленно. Мне звонят и говорят: «Сергей Валерьевич, а когда будут паспорта выдавать российские?» — сказал Сергей Аксёнов в эфире «Соловьёв Live».

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России по денацификации Украины идёт с 24 февраля. Крым в числе других регионов принимает беженцев с территории соседнего государства.