Брянск, 29 марта, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Тела троих молодых людей, в том числе несовершеннолетнего, обнаружены в многоквартирных домах в посёлке Белые Берега Фокинского района Брянска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета. Предварительно установлено, что все они вместе употребляли наркотические средства.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Утром 28 марта тело 30-летнего местного жителя без признаков жизни обнаружено в квартире дома по улице Пролетарской. Вечером в квартире дома по улице Коминтерна обнаружены тела братьев 2003 и 2004 годов рождения. По предварительной информации, накануне погибшие вместе с ещё двумя местными жителями употребляли наркотики.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку также начала прокуратура Фокинского района Брянска.