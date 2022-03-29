Ставрополь, 29 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Северный Кавказ в условиях санкций может лидером по поставкам продуктов питания не только в свой регион, но и в другие субъекты России. Освободившиеся из-за запретов Запада ниши в сфере агропрома можно будет занять при поддержке федерального центра в том числе при участии АО «Кавказ.РФ». Такое мнение высказал 29 марта глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания форума «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Поле

«По оценкам Минсельхоза, к 2030 году Северный Кавказ сможет не только закрыть потребности округа, но и серьезно нарастить поставки в другие регионы. В связи с «освобождением ниш» СКФО получает возможность стать лидером в производстве овощей, фруктов, злаковых, мясомолочной продукции, рыбы и минеральной воды» , — заявил министр.

Как отметил Решетников, очевидно, что роль корпорации «Кавказ.РФ» в новых экономических условиях на фоне санкций западных стран возрастет. В связи с этим Минэкономразвития предлагает поддержать корпорацию.

«У СКФО есть инструмент развития — «Кавказ.РФ». Очевидно, сейчас с учетом текущей реальности требуются дополнительные меры поддержки корпорации» , — отметил Решетников.

Напомним, корпорация «Кавказ.РФ» была преобразована из АО «Курорты Северного Кавказа» в ноябре 2021 года. Этот институт развития СКФО создан под управлением Минэкономразвития РФ для содействия устойчивому социально-экономическому развитию субъектов округа. Он должен выполнять задачи по формированию благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе. Помимо этого, в его ведении находятся управление особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках.

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