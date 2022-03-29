Санкции помогут Северному Кавказу стать лидером по поставкам продовольствия
Ставрополь, 29 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Северный Кавказ в условиях санкций может лидером по поставкам продуктов питания не только в свой регион, но и в другие субъекты России. Освободившиеся из-за запретов Запада ниши в сфере агропрома можно будет занять при поддержке федерального центра в том числе при участии АО «Кавказ.РФ». Такое мнение высказал 29 марта глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания форума «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций».
Как отметил Решетников, очевидно, что роль корпорации «Кавказ.РФ» в новых экономических условиях на фоне санкций западных стран возрастет. В связи с этим Минэкономразвития предлагает поддержать корпорацию.
Напомним, корпорация «Кавказ.РФ» была преобразована из АО «Курорты Северного Кавказа» в ноябре 2021 года. Этот институт развития СКФО создан под управлением Минэкономразвития РФ для содействия устойчивому социально-экономическому развитию субъектов округа. Он должен выполнять задачи по формированию благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе. Помимо этого, в его ведении находятся управление особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках.
Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»
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