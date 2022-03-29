Донецк, , 11:31 — REGNUM Свыше 60 мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике за период эскалации с 17 февраля. Данные о погибших и раненых приводит 29 марта представительство ДНР в СЦКК в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка (с) Представительство ДНР в СЦКК

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«За 40 дней эскалации со стороны вооружённых формирований Украины погибли 67 мирных жителей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 742 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести, в их числе — 53 ребёнка. За сутки 28 марта ранения получили 33 человека.

Под ударом украинских силовиков находятся Киевский и Петровский районы Донецка, Александровка, Зайцево, Горловка, Старомихайловка, Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, за 40 дней эскалации более 17,4 тыс. боеприпасов выпустили украинские силовики по территории ДНР.

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