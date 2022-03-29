Омск, 29 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Суд вынес приговор начальнику управления муниципальной собственности департамента имущественных отношений администрации Омска. Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в областном следственном управлении СКР, чиновник признан виновным в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

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Установлено, что днём 1 сентября 2020 года в Омске семилетний мальчик, играя со сверстниками, провалился в открытый глубокий водопроводный колодец. Следствие считает, что ЧП на ул. 40 лет Ракетных войск произошло «вследствие ненадлежащего исполнения» чиновником своих должностных обязанностей. Мальчика вытащили его друзья.

Ребёнок получил кататравму. Вред его здоровью оценивается как тяжкий. Он до сих пор проходит реабилитацию.

Подсудимый вину не признал. 28 марта суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также он на два года лишён права занимать руководящие должности.

Департамент обязали выплатить ребёнку моральный и материальный ущерб в размере 1 млн рублей.

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