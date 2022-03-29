Москва, 29 марта, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Московской области свыше 220 маршрутов общественного транспорта доставляют жителей региона до театров, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Театр

На территории Московской области работают 28 различных театров, до которых можно добраться на общественном транспорте.

В каждом автобусе Подмосковья оплатить проезд можно наличными, с помощью социальных карт, банковских карт, транспортных карт «Стрелка» и «Тройка».

Как сообщало ИА REGNUM, в России 27 марта отмечался День театров.

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