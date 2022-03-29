Кош-Агачский район, Алтай, 29 марта, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Торговым компания в Кош-Агачском районе Республики Алтай рекомендовано увеличить поставки в местные магазины в преддверии открытия границы с Монголией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Admmaloyaroslavec.ru В продуктовом магазине

«С 1 апреля текущего года открывается граница с Монголией, что в свою очередь может привести к повышению покупательского спроса», — отметили в правительстве.

В остальных районах ситуация на потребительском рынке стабильная, ажиотажного спроса нет. Согласно инициативе крупных торговых сетей, наценки на ряд продуктов питания не будут превышать 5−10%.