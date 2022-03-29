Южно-Сахалинск, 29 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Следователям на Сахалине удалось раскрыть преступление, которое было совершено 22 года назад. Расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Южно-Сахалинска завершено и с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Maarten Van Damme Нож

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В августе 1999 года в котловане строящегося дома был обнаружен труп 31-летнего мужчины. Тогда установить лиц причастных к совершению преступления не смогли.

Спустя 22 года расследование было возобновлено. Следователи установили, что потерпевший со своими знакомыми распивал спиртные напитки и оскорбил одну из присутствующих девушек. Обвиняемый со своим приятелем заступились — в ходе ссоры нанесли мужчине несколько ударов кулаками по телу. Но на этом конфликт не закончился. Обвиняемый вывел потерпевшего во двор, взвалил его себе на спину и отнес к котловану строящегося дома. Там он нанес мужчине два удара ножом. От травм сахалинец скончался на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Екатеринбурга будут судить за убийство сожителя.