Лима, , 11:23 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо, бывший министр транспорта Хуан Вильегас, племянники президента Фрай Кастильо и Марко Гомес, бывший секретарь президента Бруно Пачеко, бизнесмен Замир Вильяверде и ещё восемь человек оказались фигурантами дела о преступном сговоре с целью передачи ряду строительных компаний тендеров министерства транспорта. Приказ о розыске подозреваемых был отдан 28 марта. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Бизнесмен Вильяведре в качестве посредника организовал ряд встреч между племянниками главы государства и заинтересованными владельцами строительного бизнеса, а затем согласовывал незаконную передачу проектов и госзаказов при помощи главы минтранса.

И хотя президент Кастильо не был замешан в преступлениях напрямую, упомянутый бизнесмен является его близким другом, кроме того, в деле фигурируют близкие родственники главы государства. Эти факты не позволяют исключить косвенное участие Кастильо в коррупционном сговоре.

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