Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В Санкт-Петербурге прошла очередная акция в поддержку специальной военной операции Вооруженных сил России на Украине. Об этом 29 марта сообщили в Telegram-канале городского комитета по транспорту.

Водители общественного транспорта сформировали букву «Z» из 20 новых автобусов. Таким образом, транспортники присоединились к российским акциям #ZаМир и #СвоихНеБросаем.

Для съёмки ролика транспорт собрали вечером и включили фары, которые дополнились «аварийкой» для визуального эффекта.

Отметим, что автобусы, участвовавшие в акции, с 1 апреля выйдут на городские маршруты в рамках новой схемы транспортного обслуживания Петербурга.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге определят размер выплат для семей погибших на Украине военных