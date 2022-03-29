Донецк, 29 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Без энергоснабжения на территории Донецкой Народной Республики остаются 6 тысяч абонентов, сообщили 29 марта в штабе территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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В штабе рассказали, что в результате украинских обстрелов обесточены 75 трансформаторных подстанций, пять котельных, а также четыре школы и одна больница. Без энергоснабжения находятся более 6 тыс. абонентов.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — заявили в штабе.