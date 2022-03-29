Колпино, Санкт-Петербург, 29 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Пьяный житель пригорода Санкт-Петербурга, города Колпино, распылил в автомобиль с тремя детьми в салоне огнетушитель. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО. Момент распыления огнетушителя в салон автомобиля с детьми.

Инцидент произошел вечером 27 марта во дворе дома 33 по проспекту Ленина города Колпино. Между двумя мужчинами — 37-летним многодетным отцом и 34-летним нетрезвым безработным — произошел словесный конфликт. После чего пьяный мужчина распылил содержимое огнетушителя в салон автомобиля «УАЗ», в котором находился водитель вместе со своими тремя детьми в возрасте один год, пять и семь лет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали дебошира. Хулиган пояснил, что огнетушитель самовольно вынес из помещения рядом стоящего магазина. В свою очередь в полиции отметили, что аппарат был списан и к эксплуатации не пригоден.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — подытожили в Главке.

Добавим, что отцу с детьми понадобилась медицинская помощь, после оказания которой их отпустили на амбулаторное лечение.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.