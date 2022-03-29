Симферополь, 29 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. По Северо-Крымскому каналу в Крым ежесекундно поступает 13 кубометров днепровской воды. Об этом заявил 29 марта глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

«Сейчас получаем по каналу воду, 13 кубометров в секунду, 35 миллионов кубометров уже получили. Водоснабжение, водный баланс в Крыму изменится», — сказал Аксёнов в эфире «Соловьев LIVE».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Украина заблокировала поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал, по которому полуостров ранее получал пресную воду. Ситуация изменилась после начала Россией специальной военной операции — в конце февраля дамба была разрушена, вода из Днепра стала поступать в канал. Накануне, 28 марта, власти сообщили о том, что канал полностью наполнен водой.