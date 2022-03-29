Мадрид, 29 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Уровень солидарности 27 стран-членов Евросоюза с украинскими беженцами делает ненужным установление квот по распределению. Об этом по окончанию чрезвычайного совета министров внутренних дел ЕС, который состоялся в Брюсселе, заявил журналистам глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

«Никаких разговоров о квотах на распределение не было. Существует уровень солидарности, концепция общей ответственности между 27 странами, которая, как мне кажется, не была необходима в данный момент», — сказал Гранде-Марласка.

По его словам, Испания «никогда не устанавливает ограничений» на принятие своей доли беженцев.