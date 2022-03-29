Ярославль, 29 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославской области полиция участвует в рейдах по незаконному предпринимательству, уголовных дел по фактам спекуляции продуктами питания и лекарствами не возбуждалось. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Рейды на рынках в Ярославле

Вопрос обсуждался на пленарном заседании Ярославской областной думы в разрезе спроса на товары первой необходимости. Депутат Елена Кузнецова обратилась к начальнику УМВД России по Ярославской области Андрею Липилину.

«У нас за последнее время участились такие случаи, слово, уже подзабытое немного — спекуляция. Скупают сахарный песок, торгуют где-то на улице из подворотни. И в том числе лекарства. Буквально в соцсетях написали, что около рынка на Белинского в Ярославле мужчина торговал из четырёх пакетов лекарствами. Как вы реагируете на такие сообщения и проводятся ли у вас какие-то рейды сейчас?», — спросила Елена Кузнецова

Глава ярославской полиции заметил, что правоохранители участвуют в рейдах по проверке рынков. Уголовных дел не возбуждалось.

«Статьи Уголовного кодекса «Спекуляция», которая существовала ещё в советском УК — её нет. И как такового, сейчас состава преступления нет. Сейчас единственное, что можно рассматривать, это привлечение к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Также мы эту работу, с учётом последней ситуации, мы её проводим. Совместно с департаментом потребительского рынка, местными администрациями. Выявляем лиц, которые занимаются продажей и продуктов питания, в первую очередь сахара, и лекарственных препаратов. Есть такая проблема, существует. Объёмы не позволяют какие-то уголовные дела возбуждать, но тем не менее этой работой мы сейчас в марте начали заниматься», — отметил начальник УМВД РФ по Ярославской области Андрей Липилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославской области усилен контроль за ценами на товары первой необходимости, а также за незаконным предпринимательством.