Челябинск, 29 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Челябинской области задержали очередных серийных мошенников. Они вымогали у граждан деньги под предлогами, что их родственники устроили ДТП, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Подозреваемых поймали в Челябинске и Магнитогорске. В основном их жертвами становились пожилые люди. В ходе беседы по телефону они принимали звонивших мошенников за своих родственников и передавали деньги для их «спасения» от уголовной ответственности.

В Челябинске в сети полицейских попались два молодых человека. Они похитили у 82-летней женщины 160 тыс. рублей и 2600 долларов США. Также установлена их причастность к девяти таким же преступным эпизодам в Челябинске. Люди возрастом от 82 до 87 лет отдали для спасения «родственников» более 2 750 000 рублей.