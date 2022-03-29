Кострома, , 17:01 — REGNUM Общественный Совет по развитию такси обратился к губернатору Костромской области Сергею Ситникову с просьбой об отмене требований о единых цветах для автомобилей. Об этом сообщается на сайте автономной некоммерческой организации.

Такси © Наталья Диева

В настоящее время российские регионы могут определять свои правила внешнего вида для такси. В Костромской области они были введены с 1 января 2021 года. Согласно региональному нормативному акту, машины, используемые для платных перевозок пассажиров, должны быть чёрного или белого цвета.

По мнению участников НКО, в условиях ухудшения экономической ситуации такие нормы могут привести к делегализации таксомоторного рынка. Траты на перекрашивание автомобилей их хозяева могут не потянуть. Чтобы избежать дополнительных расходов, таксисты будут стараться работать нелегально, а значит создавать большую опасность для пешеходов, пассажиров и других автомобилистов.

«Большинство участников отрасли являются индивидуальными предпринимателями, которые лично оказывают услуги такси гражданам и вынуждены нести финансовые расходы на покраску или оклейку автомобиля. Средняя стоимость изменения цвета — около 50 000 рублей. При этом, цвет машины не влияет на безопасность перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, эти данные неоднократно подтверждали со стороны федеральных ведомств ГИБДД. Отмена требования будет способствовать сохранению и увеличению числа легальных перевозчиков в Костромской области, а также позволят сдержать рост безработицы», — говорится в письме.

Также общественники просят отменить госпошлину за выдачу разрешений на деятельность такси. Плата за лицензию в Костромской области составляет 1,5 тысячи рублей. На данный момент в регионе действуют 1021 таких разрешения. Для сравнения, в соседней Ярославской области услуга стоит 1 тысячу рублей, в Ивановской — 265 рублей. Самая дорогая госпошлина в Пермском крае — 7,5 тысячи рублей. Отметим, что аналогичные письма получили руководители ещё 14 регионов России. Ответов на них общественники ждут в течение 30 дней.

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