Москва, 29 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Три посла стран Прибалтики вызваны в Министерство иностранных дел России. Об этом 29 марта сообщает RT со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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По данным агентства, послов Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД России к 12:00. Причина вызова — российское решение, основанное на принципах взаимности, о высылке дипломатов этих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эстонии Алар Карис призвал НАТО нарастить военную группировку в Восточной Европе.