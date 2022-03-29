Донецк, 29 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Более 17,4 тыс. боеприпасов выпустили украинские силовики по территории Донецкой Народной Республики за период с 17 февраля по 29 марта. Таковы данные представительства ДНР в СЦКК, опубликованные 29 марта в телеграм-канале.

Валерий Мельников Иверский монастырь, разрушенный в результате обстрела на окраине Донецка, Украина

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Отмечается, что территорию республики обстреливали в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (1564 ракеты) и тактических ракетных комплексов «Точка-У» (24 ракеты).

«Всего противником выпущено 17 440 боеприпасов различного калибра», — говороится в сообщении.

В результате погибли 67 мирных жителей, ещё 742 человека получили ранения. Повреждены 1765 жилых домов и 457 объектов гражданской инфраструктуры.

Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) зафиксировал 1485 обстрелов. В 1312 случаях украинская сторона вела огонь по ДНР с применением тяжелого вооружения.

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