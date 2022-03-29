Александр Савельев, 29 марта 2022, 12:03 — REGNUM Украинский кризис и западные санкции встряхнули российское общество, заставили каждого определиться, остается он в России и с Россией или бежит в «западный рай». Сейчас в очередной раз решается судьба нашей страны, в очередной раз мы обороняемся от ползучей западной агрессии и вынуждены опять освобождать несчастную Украину от захвативших ее доморощенных и западных нацистов и колонизаторов. Пафос часто смешон и мешает холодному объективному анализу, но сегодня, когда российские бойцы всех наших национальностей и вероисповеданий ведут борьбу не против Украины, а за свободу Украины, эмоции не мешают, а помогают российским гражданам самоопределиться и занять свою позицию. Это и есть «самоочищение», о котором говорил президент России В. В. Путин.

Плакат «Народы мира не хотят повторения бедствий войны. И.Сталин». Художник И. Ганф. 1949 (фрагмент)
Плакат «Народы мира не хотят повторения бедствий войны. И.Сталин». Художник И. Ганф. 1949 (фрагмент)

Без внутренних последовательных и решительных изменений, направленных на оздоровление социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни нашей страны, мы обречены на поражение и исчезновение. Именно сейчас, когда из России бегут ее так называемые «лучшие люди» и существует общегражданский надпартийный консенсус, можно и нужно национализировать все критически важные сферы жизни многонационального народа России. Речь не идет о покушении на право частной собственности, сводить вопрос только к деприватизации — самообман и очередная ловушка, нацеленная на разжигание социальной розни. У любого государства всегда имеются инструменты воздействия на бизнес, и мы все сейчас являемся свидетелями эффективности этих инструментов.

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей
Kremlin.ru

Л. И. Калашников, секретарь ЦК КПРФ по экономическим и международным связям, председатель комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками высказал свое мнение о происходящем:

«Большие вопросы, вызовы, стоящие сейчас перед Россией, могут и должны быть разрешены только комплексно и во всех своих проявлениях, а не только в отношении экономики и экономической инфраструктуры. Например, электроэнергетика является критически важной отраслью, от которой зависит не только экономическая жизнь страны, но и социальное положение наших граждан.
В свое время Чубайс раздробил единую систему электроэнергетики на множество разных компаний — производителей и скупщиков, владельцев сетей передачи электроэнергии. Спекулятивный эффект повсеместно привел к значительному повышению тарифов на электроэнергию для отечественной промышленности играждан. Сейчас наши крупные компании, тот же Газпром, в рамках своих возможностей восстанавливают единую энергосистему России.
С другой стороны, крупные нефтяные компании работают по региональному принципу — закрепляются в каком-то регионе и не допускают туда своих конкурентов. Это новое местничество не отвечает общенациональным интересам.
Россия — северная страна, идти на уступки Западу в энергетической сфере недопустимо. У нас и так внутренние цены до недавнего времени были чуть ли не выше, чем на Западе.
Нам не следует стесняться в отстаивании своих национальных интересов. Мы должны освободиться от удавок на российскую экономику, таких, как членство в ВТО и МВФ. Энергетика — важнейшая отрасль для внутреннего развития. В свое время убитый западными силами Каддафи установил чуть ли не копеечные цены в Ливии, страна стабильно развивалась.
Когда я работал в РАО «ЕЭС России», было жесткое правило — плановая смета плюс 5%. Такой подход формировал тарифы для промышленности и граждан, не допускал спекулянтов в стратегически важную отрасль — электроэнергетику, давал возможность предприятиям планировать свое развитие.
России от Бога даны природные ресурсы, которыми не владеет ни одно другое государство, их эффективное использование, в том числе направленное на внутреннее развитие по примеру Советского Союза и современного Китая, должно стать для нас одним из главных приоритетов».
Пленум ЦК КПК. 29.10.2020
Пленум ЦК КПК. 29.10.2020
Russian.news.cn

Л. И. Калашников — убежденный коммунист и реалист в политике. Независимо от политических взглядов граждан России, сейчас, как никогда, необходимо наше единство в отстаивании своего Отечества, своих национальных интересов, российского суверенитета от Смоленска до Камчатки, от Магадана до Кавказа, от экономики до науки и культуры.