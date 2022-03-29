29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

России от Бога даны природные ресурсы, которыми не владеет ни одно другое государство, их эффективное использование, в том числе направленное на внутреннее развитие по примеру Советского Союза и современного Китая, должно стать для нас приоритетом.

Александр Савельев, , 12:03 — REGNUM Украинский кризис и западные санкции встряхнули российское общество, заставили каждого определиться, остается он в России и с Россией или бежит в «западный рай». Сейчас в очередной раз решается судьба нашей страны, в очередной раз мы обороняемся от ползучей западной агрессии и вынуждены опять освобождать несчастную Украину от захвативших ее доморощенных и западных нацистов и колонизаторов. Пафос часто смешон и мешает холодному объективному анализу, но сегодня, когда российские бойцы всех наших национальностей и вероисповеданий ведут борьбу не против Украины, а за свободу Украины, эмоции не мешают, а помогают российским гражданам самоопределиться и занять свою позицию. Это и есть «самоочищение», о котором говорил президент России В. В. Путин.

Плакат «Народы мира не хотят повторения бедствий войны. И.Сталин». Художник И. Ганф. 1949 (фрагмент)

Без внутренних последовательных и решительных изменений, направленных на оздоровление социально-экономической, научно-образовательной и культурной жизни нашей страны, мы обречены на поражение и исчезновение. Именно сейчас, когда из России бегут ее так называемые «лучшие люди» и существует общегражданский надпартийный консенсус, можно и нужно национализировать все критически важные сферы жизни многонационального народа России. Речь не идет о покушении на право частной собственности, сводить вопрос только к деприватизации — самообман и очередная ловушка, нацеленная на разжигание социальной розни. У любого государства всегда имеются инструменты воздействия на бизнес, и мы все сейчас являемся свидетелями эффективности этих инструментов.

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Kremlin.ru

Л. И. Калашников, секретарь ЦК КПРФ по экономическим и международным связям, председатель комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками высказал свое мнение о происходящем:

«Большие вопросы, вызовы, стоящие сейчас перед Россией, могут и должны быть разрешены только комплексно и во всех своих проявлениях, а не только в отношении экономики и экономической инфраструктуры. Например, электроэнергетика является критически важной отраслью, от которой зависит не только экономическая жизнь страны, но и социальное положение наших граждан.

В свое время Чубайс раздробил единую систему электроэнергетики на множество разных компаний — производителей и скупщиков, владельцев сетей передачи электроэнергии. Спекулятивный эффект повсеместно привел к значительному повышению тарифов на электроэнергию для отечественной промышленности играждан. Сейчас наши крупные компании, тот же Газпром, в рамках своих возможностей восстанавливают единую энергосистему России.

С другой стороны, крупные нефтяные компании работают по региональному принципу — закрепляются в каком-то регионе и не допускают туда своих конкурентов. Это новое местничество не отвечает общенациональным интересам.

Россия — северная страна, идти на уступки Западу в энергетической сфере недопустимо. У нас и так внутренние цены до недавнего времени были чуть ли не выше, чем на Западе.

Нам не следует стесняться в отстаивании своих национальных интересов. Мы должны освободиться от удавок на российскую экономику, таких, как членство в ВТО и МВФ. Энергетика — важнейшая отрасль для внутреннего развития. В свое время убитый западными силами Каддафи установил чуть ли не копеечные цены в Ливии, страна стабильно развивалась.

Когда я работал в РАО «ЕЭС России», было жесткое правило — плановая смета плюс 5%. Такой подход формировал тарифы для промышленности и граждан, не допускал спекулянтов в стратегически важную отрасль — электроэнергетику, давал возможность предприятиям планировать свое развитие.

России от Бога даны природные ресурсы, которыми не владеет ни одно другое государство, их эффективное использование, в том числе направленное на внутреннее развитие по примеру Советского Союза и современного Китая, должно стать для нас одним из главных приоритетов».

Пленум ЦК КПК. 29.10.2020 Russian.news.cn

Л. И. Калашников — убежденный коммунист и реалист в политике. Независимо от политических взглядов граждан России, сейчас, как никогда, необходимо наше единство в отстаивании своего Отечества, своих национальных интересов, российского суверенитета от Смоленска до Камчатки, от Магадана до Кавказа, от экономики до науки и культуры.