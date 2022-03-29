Луганск, 29 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Украинские боевики в ходе боестолкновений с силами Луганской Народной Республики потеряли за сутки 80 человек и технику, сообщили 29 марта в Народной милиции ЛНР.

Lug-info.com ЛНР

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 80 человек личного состава; три танка; десять бронетранспортеров», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.