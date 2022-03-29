Париж, 29 марта, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужны как «правые», так и «левые» политические меры, передает BFM TV.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

«Эти последние пять лет показали это. Мы провели реформы, которых «правые» никогда не хотели, не могли и не умели проводить. Они позволили нам финансировать социальную политику, которую «левые» никогда не проводили», — заявил глава французского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон осуждает атмосферу «насилия» во время предстоящих выборов.