Сент-Луис, США, 29 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 29 марта сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Тарасенко забросил две шайбы и отдал одну результативную передач в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

Всего за карьеру в НХЛ он набрал 500 очков (241 гол + 259 передач) в 589 матчах и стал 22-м российский игроком в истории НХЛ, достигшим этой отметки.

Второй звездой признан чешский нападающий «Каролина Харрикейнз» Мартин Нечас, на счету которого две шайбы и один голевой пас помогли в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:1).

Третьей звездой стал канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Райан Маклауд, забивший два гола и отдавший одну голевую передачу в матче с «Аризона Койотс» (6:1).