Москва, 29 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании «Продимекс» в связи с действиями, которые привели к повышению цен на сахар в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Pallbo Сахар

«Служба подозревает ООО «Продимекс» в незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», — говорится в сообщении.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства по признакам нарушения части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции выявлены «в ходе внеплановых антикартельных проверок в отношении крупнейших производителей сахара».

Проведённый специалистами ведомства анализ указывает на «координацию компанией «Продимекс» деятельности торговых сетей» в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса.

В случае, если вина компании будет доказана, ей грозит штраф.