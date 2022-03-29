Вашингтон, 29 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден открестился от своих слов о возможной отправке американских военных на Украину. Говоря во время выступления в Польше на прошлой неделе о том, что у солдат США будет возможность оценить мужество украинцев, когда они «там» окажутся, глава Белого дома имел в виду совсем другое. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Байден пояснил, что речь шла о подготовке американскими военными украинских солдат в Польше.

«Я говорил с военными, мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше», — объяснил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта во время выступления перед американскими военными в Польше американский лидер Джозеф Байден допустил, что они могут побывать на Украине. При этом в Белом доме это заявление оперативно опровергли, подчеркнув, что Вашингтон не будет отправлять туда войска.

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Ранее президент США неоднократно заявлял, что Соединённые Штаты не будут направлять свои войска на Украину для противостояния с российскими военнослужащими.

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