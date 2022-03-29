Рязань, 29 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Седельный тягач Volvo с полуприцепом наехал на Toyota Avensis в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Https://62.мвд.рф/ ДТП в Рязани

По данным полиции на третьем километре автодороги Спас-Клепики — Рязань 28 марта примерно в 10:20 водитель грузовика наехал на стоявший впереди в попутном направлении легковой автомобиль. Toyota оказалась практически раздавленной под колёсами тягача.

В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте.