Москва, 29 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Сегодня, 29 марта, Министерство иностранных дел России вызвало послов трех стран Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — в здание МИД в Москве, передает ТАСС со ссылкой на источник.

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Три посла прибалтийских стран вызваны в МИД РФ в связи с решением России о высылке их дипломатов.

Уточняется, что дипломаты приглашены к 12:00 мск. Решение российских властей основано на принципе взаимности о высылке дипломатов.

ИА REGNUM ранее сообщало, необоснованные действия прибалтийских стран по высылке десяти российских дипломатов получат ответ, заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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