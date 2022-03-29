Пенза, 29 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Прокуратура Пензенской области в 2021 году выявила более 1,5 тыс. нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды. В целях устранения недочетов внесено 582 представления, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

По результатам рассмотрения выявленных нарушений к дисциплинарной ответственности привлечено 386 человек, еще 94 — к административной. В суды направлены 343 иска, принесено 39 протестов, 53 человека получили предостережения о недопустимости нарушения закона. По результатам проверок возбуждено четыре уголовных дела.

Прокуратурой рассматривались вопросы в сфере недропользования, охраны атмосферного воздуха, водных биоресурсов, своевременности предоставления отчетности.

ИА REGNUM напоминает, в результате деятельности пензенского предприятия выявили факты превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке.

Читайте также: В Пензенской области после массовой гибели рыбы возбудили уголовное дело