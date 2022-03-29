Москва, 29 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России 29 марта опубликовало видеозапись уничтожения бронетехники вооружённых сил Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

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В ходе специальной военной операции России на Украине с помощью беспилотных летательных аппаратов Вооружённые силы России обнаружили стоянку украинской техники — танков и самоходных артиллерийских орудий. Далее по целям были нанесены точечные удары.

На кадрах показано, как с помощью высокоточных боеприпасов техника противника была уничтожена.