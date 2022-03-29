Самара, 29 марта, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Коммерческую партию смартфонов стоимостью более 3,5 млн рублей задержали самарские таможенники в аэропорту «Курумоч». Об этом 29 марта сообщает пресс-служба Самарской таможни.

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Сообщается, что сотрудники таможенного поста аэропорт Самара выявили в ручной клади пассажира смартфоны общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей.

Отмечается, что гражданин следовал «зеленым» коридором, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, которые подлежат таможенному декларированию.

По итогам таможенного контроля было принято решение о невозможности отнесения партии смартфонов, состоящей из 30 устройств к товарам, которые предназначены для личного пользования.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении признакам не декларирования по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию. Товар был изъят.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре пресекли контрабанду сильнодействующего вещества.