Берлин, 29 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Германии следует продолжать работу по сокращению энергетической зависимости от России и наращивать инвестиции в возобновляемые источники. Об этом министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила 29 марта на энергофоруме в Берлине.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

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Она подчеркнула, что Германия должна стать полностью независимой от российского энергоимпорта. Это снова стало очевидно, пояснила она, после начала российской военной операции на Украине.

«Газ — неважно, откуда он поступает, — может быть только переходным решением, своеобразным мостом, но у каждого моста есть конец», — сказала Бербок.

Министр экономики Роберт Хабек заявил в свою очередь, что признаёт неверность действий в минувшем году. Германия зависима от импорта, но будет преодолевать эту ситуацию «шаг за шагом», сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте Еврокомиссия предложила странам Европейского союза план по сокращению зависимости от российского газа на 67% до конца 2022 года.

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