Сочи, Краснодарский край, 29 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В Краснодарском крае перед судом предстанет группа граждан, которые обвиняются в совершении мошенничества с земельными участками в Сочи. Ущерб, причинённый их действиями муниципалитету, оценивается в почти 20 млн рублей. Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе прокуратуры края.

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Обвиняемыми по дело о мошенничестве в особо крупном размере проходят шесть жителей Сочи в возрасте от 42 до 74 лет.

Как полагает следствие, они в период с 2008 по 2009 год предоставляли в управление Росреестра недостоверные сведения и получали право собственности на земельные участки, находящиеся в составе СНТ «Ветеран». Имущественный вред, причинённый муниципальному образованию, оценили в более чем 19,8 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу.