Астана, 29 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Берик Уали освобождён с должности пресс-секретаря президента Казахстана по решению главы республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Распоряжением главы государства Уали Берик освобождён от должности пресс-секретаря президента Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе.

При этом на государственном телеканале «Хабар 24» сообщили, что Уали будет председателем правления агентства «Хабар». Предыдущего председателя агентства — Ерлана Бекхожина — освободили от должности 11 февраля.

Напомним, Уали работал пресс-секретарём с марта 2019 года. До этого он возглавлял управление внутренней политики администрации Жамбылской области.