Кострома, 29 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Стала известна программа Дня рождения Снегурочки в Костроме. Об этом сообщает администрация города.

Http://www.gradkostroma.ru Празднование Дня рождения Снегурочки в Костроме, 2018 год

Первого апреля в 12 часов в Резиденции волшебницы наградят участников творческого конкурса стихов. Основные торжества намечены на 2 апреля. Открытие праздника в 10 часов с участием Снегурочки и её гостей состоится в торговом центре «РИО». Через полчаса в нём заработают интерактивные программы, фотозоны, для маленьких детей запланировано чтение народных сказок.

После этого в Резиденции состоится «театрализованный дружеский приём» с играми и подарками. В отличие от остальных, это мероприятие платное. Приёмов организуют два — в 14 и 17 часов.

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса торжества прошли «онлайн». В 2021 году сказочная волшебница ограничилась приглашением ограниченного количества гостей в Резиденцию и пресс-конференцией для детей и молодёжи.

В этот раз в гости к Снегурочке приедут: Дед Мороз из Великого Устюга, Тол Бабай из Удмуртии, Паккайне из Карелии, Василиса Премудрая из Ивановской области, Романовская овечка из Тутаева, Девица Метелица из Вятских Полян, Мороз Добродеевич из Ленинградской области и другие гости.