Москва, 29 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Об угрозе взрыва на борту самолёта, летящего из Еревана в Москву, сообщил неизвестный. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту рейса Ереван — Москва», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас самолёт находится в полёте. После посадки его проверят кинологи.