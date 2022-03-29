Майкоп, 29 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В Адыгее задержан местный житель, открывший стрельбу из пистолета в воздух в городе Майкопе. Возбуждено дело о стрельбе из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

U.S. Department of Defense Стрельба

Инцидент произошел днем 26 марта 2022 года на пересечении улиц Чкалова и Пионерская в республиканском центре. Выехавшая не место опергруппа установила, что стрелявший — 45-летний житель Шовгеновского района Адыгеи. Он открыл стрельбу из травматического пистолета из окна автомашины, ехавшей в составе свадебного кортежа. В салоне был обнаружено оружие, на месте происшествия также были найдены гильзы.

Водитель иномарки и стрелок были задержаны и препровождены в отдел МВД, где на них составили протоколы об АП. В отношении владельца машины также возбудили производство о нарушении правил установки государственных регистрационных знаков и норм тонировки. В настоящее время собранные материалы направлены для рассмотрения в городской суд Майкопа.

Читайте также: В Петербурге возбуждено дело после стрельбы из свадебной машины