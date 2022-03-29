Новосибирск, 29 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам администраций проинформировать подшефные районы области о городских ярмарках и пригласить местных товаропроизводителей. Участие для них — беслатное.

Ярмарка

«Задачи, которые мы решаем с помощью общегородских ярмарок — это поддержка местных товаропроизводителей, а также стабилизация потребительского рынка, — сказал Локоть на аппаратном совещании. — Важно информировать производителей о том, что они имеют возможность бесплатно поучаствовать в ярмарке, тем самым расширить рынок сбыта своих продуктов».

По официальным данным, в Новосибирске ежегодно проводится около 140 продовольственных ярмарок. В условиях повышенного спроса было решено увеличить число ярмарок.