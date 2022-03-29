Москва, 29 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства фактического похищения православного священника на Украине. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба СК.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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По информации Следственного комитета, на Украине вооружённые националисты, применяя насилие, вывели священника УПЦ МП из храма, фактически совершив его похищение. Уточняется, что пострадавшими в результате инцидента являются и прихожане храма.

«Преступление совершено представителями территориальной обороны Украины в Черкасской области», — говорится в заявлении СК.

В ведомстве отметили, что следствием принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления, и их действиям будет дана правовая оценка.