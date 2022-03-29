Чемальский район, Алтай, 29 марта, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела против бывшего главы Чемальского района, которого обвиняют в превышении полномочий и служебном подлоге. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Республике Алтай Пешеходный мост через реку Катунь

По данным следствия, в 2015 году обвиняемый зная, что строительство двух пешеходных мостов через реку Катунь в сёлах Еланда и Элекмонар-Аюла не завершено, подписал акты о приёмке работ. После этого он распорядился выплатить подрядчику 21,6 млн рублей, выделенных на восстановление мостов, повреждённых в результате паводка в мае-июне 2014 года.

Как отмечается, сделано это было из «корыстной заинтересованности». При этом из-за несоответствия построенных мостов проектно-сметной документации оба сооружения оказались непригодными для безопасной эксплуатации.

«В результате незаконных действий обвиняемого существенно нарушены права граждан на личную безопасность и здоровье, а также охраняемые законом интересы государства с причинением материального ущерба федеральному бюджету в вышеуказанном размере», — отметили в ведомстве.

Сам экс-глава свою вину не признал. Тем не менее, следователи к настоящему времени собрали достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору.

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