Чебоксары, 29 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Чувашии у предпринимателя в рамках исполнительного производства арестовали продали квартиру для погашения 1,8 млн рублей долгов по зарплате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Чувашской Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ведомстве отмечают, что выйти в суд с иском о возмещении зарплаты работников одного из агропредприятий заставило бездействие руководителя и не исполнение взятых на себя обязательств. По данным управления, общий размер задолженности перед 36 работниками достиг почти 1,8 млн рублей.

Суд удовлетворил заявления работников, на основании чего УФССП по Чувашии возбудило исполнительные производства, арестовав и продав однокомнатную квартиру должника.

«Вырученные от продажи денежные средства перечислены работникам предприятия. Долг перед взыскателями погашен», — говорится в сообщении.

Отметим, что в 2021 году в рамках исполнительного производства о взыскании 250 тыс. рублей кредитных средств у одного из уроженцев Чебоксарского района была арестована иномарка. Машина была остановлена сотрудниками ГИБДД в ходе рейдового мероприятия «Дорожный пристав» и отправлена на спецстоянку. После этого мужчина полностью погасил задолженность и забрал иномарку.