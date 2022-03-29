Екатеринбург, 29 марта, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В регионах Уральского ФО количество иностранцев выросло на 7%. Число мигрантов достигло 305 тыс. Об этом сообщили в полпредстве.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

На фоне увеличения потока мигрантов на Урале усилили контроль за соблюдением миграционного законодательства. За январь и февраль 2022 года удалось пресечь на треть больше таких нарушений, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам уральского полпреда Владимира Якушева, основной целью в данной сфере является снижение уровня нелегальной миграции. «Нахождение иностранных граждан в рамках правового поля — залог успешной работы по их адаптации и интеграции в российское общество», — подвел итог Якушев.