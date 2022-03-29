В Тюмени выясняют причины гибели женщины в скорой помощи
Тюмень, 29 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Оперативный штаб Тюменской области
Набережная Тюмени
Днём 28 марта на Набережной Тюмени обнаружена 65-летняя женщина. По дороге в больницу она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Осмотр тела потерпевшей не показал признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
В тюменских СМИ сообщают, что женщина уже три дня как в розыске. По словам родных, она страдала потерей памяти и была дезориентирована в пространстве.