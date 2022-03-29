Тюмень, 29 марта, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Тюмени следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Оперативный штаб Тюменской области Набережная Тюмени

Днём 28 марта на Набережной Тюмени обнаружена 65-летняя женщина. По дороге в больницу она скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. Осмотр тела потерпевшей не показал признаков, указывающих на криминальный характер смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

В тюменских СМИ сообщают, что женщина уже три дня как в розыске. По словам родных, она страдала потерей памяти и была дезориентирована в пространстве.