Екатеринбург, 29 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Жительницу Екатеринбурга будут судить за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Инцидент произошел в октябре 2021 года. Свердловчанка находилась в квартире вместе с сожителем-инвалидом. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт. В результате женщина сначала избила инвалида. После чего нанесла тому множественные удары ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.