Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил о стабильной ситуации на рынке труда.

Permkrai.ru Рынок труда

«Уровень безработицы составляет 0,4% от экономически активного населения. Зарегистрированы 2 558 безработных граждан, всем им обеспечена полнота социальных выплат», — написал он в телеграм-канале.

В банке вакансий — более 17 тыс. предложений. Наибольший дефицит работников наблюдается на предприятиях обрабатывающих производств и в транспортной сфере. Средняя зарплата составляет 25 тыс. рублей.