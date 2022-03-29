Москва, 29 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии в ходе спецоперации по защите Донбасса задержали боевика терробороны Украины, сообщает 29 марта пресс-служба ведомства.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Учения Росгвардии

«Военнослужащие Росгвардии майор Д. Симутин и старший прапорщик А. Ларионов задержали участника территориальной обороны Украины, пытавшегося прорваться на автомобиле через боевые порядки тактической группы. Кроме оружия и боеприпасов у боевика были обнаружены фото‑ и видеоаппаратура, а сам он обладал важной информацией, позволившей подразделению избежать потерь при выполнении боевой задачи», — сообщили в Росгвардии.

Отмечается, что бойцы Росгвардии также выявили нескольких пособников бандитов и обнаружили большое количество боеприпасов, в том числе противотанковую установку, патроны и форму с шевронами нацбатальона.